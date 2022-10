Was ist ein Bremsweg? Warum ist dieser so wichtig?

Wer mit seinem eigenen Auto auf den Straßen unterwegs sein will, der muss früher oder später über einen Führerschein verfügen.

Bereits in der Fahrschule lernen die Betroffenen viele wichtige Dinge rund um das Thema Autofahren. Dazu zählt der richtige Umgang mit dem PKW selbst sowie mit Mitfahrern und den Menschen auf der Straße. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die Berechnungen. Viele davon wurden gelernt, aber längst wieder vergessen. Und dazu gehört unter anderem der Bremsweg. Doch wie genau wird dieser errechnet und gibt es noch andere Formeln zu berechnen? Mit diesen Fragen und mehr haben sich die folgenden Zeilen beschäftigt.

Was ist der Bremsweg?

Besonders wichtig und immer wieder im Gespräch ist der sogenannte Bremsweg. Ebenfalls Einfluss darauf haben die Bremszeit sowie die Gefahrenbremsung. Dazu aber später mehr. Generell kann man unter einem Bremsweg die Strecke zwischen Beginn der Bremsung und Stillstand des Autos bezeichnen. Dieser gibt an, wie viele Meter das Auto bremsend in einer bestimmten Geschwindigkeit zurücklegt. Abhängig vom jeweiligen Auto (Neu oder Gebrauchtwagen), Arten der Bremsen, Gewicht und anderen Faktoren können die Zeiten unterschiedlich ausfallen.

Wie bereits angesprochen darf in diesem Zusammenhang die Bremszeit nicht vergessen werden. Sie wird manchmal mit dem Bremsweg verwechselt, ist jedoch etwas ganz anderes. Diese beinhaltet nämlich auch die Bremsansprechzeit. Und diese wiederum wird durch die Geschwindigkeit des Autos und dessen erwähnten Bremsanlage beeinflusst. Generell wurde dazu eine einheitliche Formel entwickelt. Damit der Bremsweg genau berechnet werden kann, müssen Bremsen und co. funktionieren. Auch Zustand der Straße, Reaktionsgeschwindigkeit und mehr haben ihren Einfluss. Kurz und knapp setzt sich die Formel wie folgt zusammen:

Bremsweg = (Geschwindigkeit ÷ 10) x (Geschwindigkeit ÷ 10)

30 km/h = 9 Meter Bremsweg (normal) = 4,5 Meter Bremsweg (Gefahr)

50 km/h = 25 Meter Bremsweg (normal) = 12,5 Meter Bremsweg (Gefahr)

100 km/h = 100 Meter Bremsweg (normal) = 50 Meter Bremsweg (Gefahr)

Was ist der Anhalteweg?

Ebenfalls angesprochen werden muss der Anhalteweg. Er wird recht häufig in Prüfungen und allgemeinen Prüfbögen abgefragt. Doch was genau kann man dahinter verstehen? Generell wird hier die addierte Einheit vom erwähnten Bremsweg sowie dem Reaktionsweg verstanden. Er beginnt mit dem Erkennen der Gefahr und endet beim Stillstand des PKWs. Da die Formel gleich mehrere Faktoren beinhaltet, fällt sie wesentlich komplexer aus. Kurz zusammengefasst handelt es sich dabei um Anhalteweg = Reaktionsweg + Anhalteweg. Dazu ein paar Beispiele:

30 km/h = 18 Meter Anhalteweg (normal) = 13,5 Meter Anhalteweg (Gefahr)

50 km/h = 40 Meter Anhalteweg (normal) = 27,5 Meter Anhalteweg (Gefahr)

100 km/h = 130 Meter Anhalteweg (normal) = 80 Meter Anhalteweg (Gefahr)

Was ist der Reaktionsweg?

Eine letzte wichtige Formel beschäftigt sich mit dem Reaktionsweg. Im Unterschied zum erwähnten Bremsweg umfasst die Rektionszeit vor allem die Zeit, welche der menschliche Körper zum Reagieren benötigt. Genau gesprochen wird also von der physikalischen Reaktion, die mit den anderen nicht verglichen und stets von Person zu Person unterschiedlich ausfallen kann. Die tatsächliche Betätigung der Bremse durch den Fahrer beträgt in der Regel etwa 1 Sekunde.

Die Formel gibt immer die Anzahl an Meter an, welche bei einer bestimmten Geschwindigkeit erreicht wird. Reaktionsweg in m ≈ (Geschwindigkeit ÷ 10) x 3. Wie bereits angesprochen ist das Ergebnis immer an das Gehirn des jeweiligen Fahrers gebunden. Gleich mehrere Faktoren können diesen Wert beeinflussen. Dazu anbei ein paar Beispiele:

Stress

Alter

Helligkeit

usw.

Durch den Einfluss von Alkohol wie auf Partys kann ebenfalls das Gedächtnis schnell nachlassen und für eine verzögerte Reaktion verantwortlich sein. Deswegen ist Alkohol am Steuer grundsätzlich verboten. Gesprochen wird dabei von einer Extrazeit von rund 2 Minuten. Dazu noch einige Beispiele:

30 km/h = 9 Meter Reaktionsweg

50 km/h = 15 Meter Reaktionsweg

80 km/h = 24 Meter Reaktionsweg

100 km/h = 30 Meter Reaktionsweg

200 km/h = 30 Meter Reaktionsweg

Was ist eine Gefahrenbremsung?

Bei der Gefahrenbremsung, oder auch Vollbremsung, lassen sich größere Unfälle vermeiden. Wie genau die Bremsung funktioniert, wird bereits in der Fahrschule ausgiebig geübt. Bei diesem Prozess versuchen die Fahrer in einer gefährlichen Situation das Bremspedal mit voller Kraft zu betätigen. In entscheidenden Momenten kann dadurch ein echtes Menschenleben gerettet werden. Doch wie auch die oben erwähnten Wege hat dieser eine Formel zur Berechnung. Diese lautet:



[(Geschwindigkeit ÷ 10) x (Geschwindigkeit ÷ 10)] ÷ 2



Doch bei einer Gefahrenbremsung muss vor allem eines passen - das Timing. Kurz und knapp kommt es auf die Reaktionszeit/Reaktionsweg, Bremsdruck, Beschaffenheit der Straße und der Reifen des PKWs an. Viele der Aspekte können nicht einfach kalkuliert werden und unterscheiden sich je Person. Ältere Menschen neigen langsamer zu reagieren wohingegen jüngere Menschen schneller ihren Fuß auf das Gaspedal bringen. Generell aber lohnt sich ein schnelles Treten in die Pedale. Denn je früher das stattfindet, umso schneller greifen die Beläge und bringen das Auto zum Stillstand. Wichtig ist auch immer auf der Bremse zu bleiben, bis der PKW angehalten hat.

Fazit

Insbesondere junge Menschen reagieren bei ihren ersten Fahrten schnell über und wollen rasant durch die Straßen kurven. Doch ein Führerschein wird erst bestanden, wenn die Gefahrenbremsung richtig durchgeführt wird. Bereits viele der Prüfungen sind daran gescheitert. Die eigentliche Berechnung spielt im entscheidenden Moment keine wichtige Rolle. Trotzdem lohnt es sich mit dem Thema genauer auseinanderzusetzen. Ein Großteil hängt auch von der eigenen Psyche und der Reaktionszeit im Kopf ab. Doch unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte sollte der Prüfung und den Menschenleben auf dem Straßen nichts mehr beunruhigen. Außerdem lässt sich die Bremsung und Prüfung immer wieder aufs Neue auffrischen.