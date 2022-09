Kurzbiografie - Leben und Werdegang von Werner Kogler

Werner Kogler ist ein Politiker (Die Grünen) und Wirtschaftswissenschaftler aus Österreich. Er wurde am 20. November 1961 in Hartberg, Steiermark, geboren. Derzeit ist er Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur und Sport in der Bundesregierung Kurz II.

Seine politische Karriere begann 1999, als er in den Nationalrat gewählt wurde. Seither ist er Mitglied dieses Gremiums, zuletzt als Spitzenkandidat seiner Partei bei den Europawahlen 2019 und den Nationalratswahlen.

Kogler ist seit 10 Jahren mit Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, liiert.