Außenminister Dmytro Kuleba und WhiteBIT-CEO Volodymyr Nosov sprachen über die Entwicklung der digitalen Welt

Die Konzepte des Meta-Universums und der Online-Welt spielen jeden Tag eine immer wichtigere Rolle im Leben der Menschheit, gewinnen an Einfluss und werden in Zukunft die Geschichte der menschlichen Zivilisation radikal verändern. Darüber diskutierten der Leiter des ukrainischen Außenministeriums, Dmytro Kuleba, und der CEO der Kryptowährungsbörse WhiteBIT, Volodymyr Nosov, in einer Live-Übertragung.

Laut Volodymyr Nosov lebt die Menschheit bereits heute tatsächlich im Meta-Universum. „Wir kommunizieren angeblich über ein fiktives Meta-Universum, aber tatsächlich existiert es bereits. Derzeit kommunizieren wir live auf Instagram. Nach einer Weile können wir Virtual-Reality-Helme aufsetzen und nirgendwo hingehen. Glovo wird uns etwas zu essen bringen, und ich kann all meine Arbeit erledigen, ohne das Haus zu verlassen. Wenn ich irgendeine Emotion brauche, um das Meer zu sehen, werde ich es klar sehen, wenn ich diesen Helm trage. Und menschliche Beziehungen werden sich sogar dorthin bewegen dieses Metauniversum. Nicht viele Menschen nähern sich heute im Park und lernen sich kennen. Es ist nicht mehr in Mode. Es ist in Mode, sich in den sozialen Netzwerken kennenzulernen", sagte Volodymyr Nosov.

Seiner Meinung nach ist die Entwicklung der Blockchain-Technologien heute das letzte Glied in all den Zusammenbrüchen der neuen Ordnungsbildung, die stattfinden sollten. Die Welt und das Leben darin haben sich dank der Technologie so weit wie möglich beschleunigt. Alles wurde sehr unabhängig, bis auf den finanziellen Teil. Aber es wird auch allmählich von Zeit und tektonischen Veränderungen beeinflusst. Letztendlich muss die traditionelle Welt Wege finden, mit der digitalen Welt zu koexistieren.

Laut Dmytro Kuleba wird die Metawelt oder Online-Welt die Geschichte der Menschheit, der menschlichen Zivilisation neu schreiben. „Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Konkurrent des Staates, die digitale Welt, zwei grundlegende Eigenschaften: eine eigene Währung und Skalierungswerkzeuge. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat niemand ein solches Stadium erreicht. Davon bin ich überzeugt, vor allem dank Blockchain-Unternehmen wird die digitale Ökonomie, wenn sie dem Druck des klassischen Kapitals standhält, einen neuen Machtpol in der Welt bilden, und der Mensch wird im guten Sinne nirgendwo hinlaufen können, d.h. er wird weniger und weniger sein, weniger abhängig vom Staat und mehr und mehr von der Effektivität digitaler Technologien und Dienstleistungen", betonte Dmytro Kuleba.

Zur Erinnerung: Dmytro Kuleba und Volodymyr Nosov hatten eine gemeinsame Live-Sendung auf Instagram, wo sie diskutierten, wie die Kryptoindustrie der Ukraine während des Krieges hilft, am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen WhiteBIT und dem Außenministerium, der Wirtschaftsdiplomatie im Krieg, die Rolle von Blockchain und digitalen Assets in Zeiten von Pandemien, Kriegen und humanitären Krisen, das Meta-Universum als Phänomen und sein Einfluss auf Wirtschaft, soziale Beziehungen und Arbeit.