Wie gute Übersetzungen Unternehmen langfristig nach vorne bringen

Ein gutes Verständnis ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für Erfolg.

Das gilt nicht erst seit der anhaltenden Digitalisierung und den damit einhergehenden Möglichkeiten. Wer sein Unternehmen international am Markt etablieren möchte, muss gute Inhalte für jede Zielgruppe liefern. Neben der Zielgruppenanalyse ist dafür eine hochwertige Übersetzung in die jeweilige Landessprache notwendig. Die meisten Unternehmen können diese Übersetzungen nicht selbst liefern, zumindest nicht auf dem notwendigen Niveau. Hier kommen Übersetzungsbüros ins Spiel, die sich fachlich kompetent um die Aufgabe kümmern und nicht nur Websiten in jeder Sprache im besten Licht erstrahlen lassen.

© Pixabay.com 200degrees (CC0 Creative Commons) Bild von Google Übersetzer. ×

Übersetzungsfails passieren meist dann, wenn Firmen einfach das generische Übersetzungstool aus dem Web verwenden.

Schlechte Übersetzungen schrecken User ab



Vor allem im Internet sind Übersetzungen an der Tagesordnung. Dabei gilt: Je schlechter eine Übersetzung ist, desto schneller verlassen Nutzerinnen und Nutzer die jeweilige Seite wieder. Wer also auf Google Translate als Übersetzungstool vertraut oder mit dem Schul-Englisch die Business-Website überarbeitet, hat bei potenziellen Neukunden oder Business-Partnern eher schlechte Karten. Sinnvoller ist es, mit einem Übersetzungsbüro zusammenzuarbeiten. Dort finden sich zumeist Muttersprachler, die auch die kompliziertesten Fachausdrücke elegant in die andere Sprache übertragen können. Ein solches Übersetzungsbüro arbeitet mit vielen Freelancern zusammen, die ein hohes Maß an Sprachverständnis und Fachwissen mitbringen.

Nicht nur die reine Übersetzung ist eine typische Leistung von Übersetzungsbüros. Oft geht es auch um Nuancen und darum, Redewendungen korrekt wiederzugeben. Hier können die Profis dabei helfen, den richtigen Ton zu treffen, denn gerade für Unternehmen ist es wichtig, potenzielle Kundinnen und Kunden nicht durch unbedachte Aussagen zu beleidigen oder zu provozieren. Sonst können sie schnell zum Gespött werden. Übersetzungs-Fails helfen wirklich niemandem.

© Pixabay.com Tessakay (CC0 Creative Commons) Zwei aufgeschlagene Bücher. ×

Die Mitarbeitenden in Übersetzungsbüros sind in der Regel auf muttersprachlichem Niveau der jeweiligen Zielsprache.

Übersetzungsbüros liefern schnell die nötigen Texte



Ob in der Geschäftskorrespondenz oder auf der Website – einwandfreie Texte sind maßgeblich für die Kundenzufriedenheit verantwortlich. Immer mehr Unternehmen arbeiten heutzutage sogar mit Echtzeitübersetzungen. So können sie Kundenanfragen aus aller Welt beantworten. Die Kunden sehen die Antwort dann in der Muttersprache – ohne Verzögerung. Selbst die Webmeeting-Software Zoom bietet bald Übersetzungen für ihre User an.

Für den Einstieg können Übersetzungsbüros die Unternehmen mit den notwendigen Texten ausstatten, um den Start am internationalen Markt so einfach und problemlos wie möglich zu machen. Wenn die Kundinnen und Kunden sofort Zugriff auf Informationen in der eigenen Muttersprache haben, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf der Seite bleiben und Produkte oder Dienstleistungen kaufen, erheblich.

Alle wichtigen Kundeninformationen sollten stets in der Muttersprache zur Verfügung stehen. Nichts ist frustrierender, als plötzlich Informationen nur noch in einer komplett fremden Sprache zu erhalten und dementsprechend nichts mehr zu verstehen. Englisch kann hier eine Zwischenlösung sein, ist aber ebenfalls nicht wirklich elegant. Nicht jeder Mensch spricht gutes Englisch und gerade im Business-Kontext erwarten die Kunden, dass Unternehmen ihren Ansprüchen gerecht werden.

SEO nicht vergessen



Die Suchmaschinenoptimierung ist nicht nur in Deutschland ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Websiten von Unternehmen. Auch im internationalen Ausland ist es essenziell, dass Seiten gut ranken. Der Begriff SEO steht für „Search Engine Optimization“, also für Suchmaschinenoptimierung. Ein professionelles Übersetzungsbüro sorgt dafür, dass die übersetzten Texte auch diesen Ansprüchen gerecht werden.

Die Texte werden alle nach SEO-Kriterien verfasst und enthalten wichtige Keywords, die die Seite später in den großen Suchmaschinen weit vorn erscheinen lassen. So kann der Unternehmenserfolg auch im internationalen Ausland gewährleistet werden. Dafür nutzen die Übersetzungsbüros Texterinnen und Texter, die gleichzeitig Muttersprachler in der gewünschten Sprache sind und zusätzlich SEO-Kenntnisse haben.

Auf Social Media sollte es außerdem mehrere Accounts geben. Denn wenn es zu einem Bild eine Bildunterschrift in zwei, drei oder noch mehr Sprachen gibt, sind die User verwirrt. Die Bilder werden unübersichtlich und niemand hat Lust, sich erst durch mehrere fremde Sprachen zu scrollen, bevor die verständliche Bildunterschrift erscheint. Wenn ein Unternehmen jedoch mehrere Accounts bedient, können die gleichen Inhalte in vielen, verschiedenen Sprachen geteilt werden. Zusätzlich ist es dann möglich, Postings speziell für die jeweilige Zielgruppe zu gestalten, beispielsweise zu regionalen Feiertagen oder ähnlichem. Hier hilft es, wenn mehrere Personen mit unterschiedlichem Background in der Social Media-Abteilung arbeiten und sich die Arbeit aufteilen können.

Geschäftliche Korrespondenz in mehreren Sprachen



Für Unternehmen kann es sinnvoll sein, ein internationales Team zusammenzustellen. Je mehr unterschiedliche Muttersprachler in einem Unternehmen arbeiten, desto besser können sie sich mit den Kundinnen und Kunden aus aller Welt verständigen. Gerade im telefonischen Kundenservice oder bei Treffen mit Kundinnen und Kunden ist es essenziell, eine Muttersprachlerin oder einen Muttersprachler an Bord zu haben.

Für die Remote-Kommunikation können moderne Medien hilfreich sein. So bietet Apple für das iPhone eine kostenfreie Übersetzungssoftware an. So lassen sich E-Mails, kurze Textnachrichten oder Postings auf Social Media schnell und unkompliziert in viele Sprachen übersetzen.

In der Kommunikation mit internationalen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern ist es natürlich möglich, sich im Vorfeld auf eine gemeinsame Sprache zu einigen, die beide Parteien gut verstehen. Wenn eine Person auf Deutsch und die andere auf Portugiesisch kommuniziert, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Hier kann es sinnvoll sein, gemeinsam Englisch zu sprechen. In Portugal jedoch ist es höflich, wenn die österreichische Person wenigstens einige Wörter Portugiesisch spricht.

Wer ins Ausland reist, sollte zumindest ein modernes Wörterbuch der Landessprache dabeihaben, um sich verständigen zu können.

Langfristiger Erfolg im Ausland nur mit Teams vor Ort



Unternehmen, die langfristig international erfolgreich sein wollen, sollten Zweigstellen an den jeweiligen Orten errichten. Denn die Teams vor Ort kennen nicht nur die Landessprache, sie beherrschen außerdem die örtlichen Gepflogenheiten und können so individuell auf die Bedürfnisse der Geschäftspartner und Kundinnen und Kunden vor Ort eingehen.

Gerade für Führungskräfte kann es trotzdem wichtig sein, die Teams vor Ort im Ausland regelmäßig zu besuchen und sich von den Erfolgen der Firma zu überzeugen. Hierfür sind Sprachkurse sinnvoll, damit die Führungsperson sich auch im internationalen Ausland gut verständigen kann, ohne regelmäßig auf Englisch auszuweichen. Wenigstens ein paar gängige Begriffe sollte er oder sie in der Landessprache kennen und benutzen.

Fazit



Übersetzungen sind für Unternehmen ein wichtiger Baustein, um im internationalen Geschäft bestehen zu können. Hochwertige Übersetzungen mit lokalspezifischen Nuancen und SEO-Kriterien tragen maßgeblich dazu bei, dass auch internationale Kundinnen und Kunden das Unternehmen finden, die Website besuchen und Produkte kaufen. Möchte ein Unternehmen langfristig im Ausland erfolgreich sein, ist es dennoch ratsam Teams direkt vor Ort zusammenzustellen, um näher am Kunden zu sein.