Wie Sie Kleidungsetiketten selbst gestalten können

Individuelle Kleidungsetikette eignen sich sowohl für Modeprofis, als auch für Einzelpersonen. Wir erklären Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten.

Hochwertige Kleidungsetiketten selbst gestalten



Ob für das eigene Modelabel oder um den Namen des Kindes in den Klamotten kenntlich zu machen: Kleidungsetiketten können überall sinnvoll eingesetzt werden. Die Etiketten werden mit unterschiedlichen Informationen versehen und können individuell gestaltet werden. Wählen Sie einfach ein Etikett, welches am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Wir erklären im Folgenden, welche Optionen dabei zur Auswahl stehen und welche Art von personalisierten Etiketten sich am besten eignet.

Was sind Textiletiketten?



Textiletiketten sind gewebte Etiketten, die eingesetzt werden, um Kleidung oder Accessoires zu kennzeichnen. Sie werden in speziellen Webstühlen oder Maschinen produziert und durch die Verwendung von synthetischen Fäden erstellt. Dabei können Sie individuelle Muster und Beschriftungen auswählen. Die Textiletiketten können für die verschiedensten Zwecke an Kleidungsstücke angebracht werden: Modelabels kennzeichnen damit die eigene Marke, Privatpersonen können durch die Etiketten ein Kleidungsstück der eigenen Person zuordnen, sodass es nicht zu Verwechslungen kommt.



Geeignet für alle Stoffarten



Die Textiletiketten können aus unterschiedlichsten Stoffarten hergestellt werden. So können Sie das Etikett perfekt an die Bestandteile der Kleidung anpassen. Zudem können Sie alle gewünschten Informationen auf ein Textiletikett drucken lassen, ob Name oder die gesamte Materialzusammensetzung. Ebenso können natürlich auch Pflegehinweise angegeben werden oder die Größe des Kleidungsstücks. Dadurch sorgen Sie für eine hohe Wiedererkennung sowie ein gutes Branding. Namensetiketten sind vor allem für Eltern sehr interessant, damit diese die Kleidung ihrer Kinder kennzeichnen. So wird in der Schule oder im Kindergarten nichts vertauscht und auch durch die Erzieher kann alles zugeordnet werden.



Eigene Labels erstellen



Selbst wenn Sie noch kein eigenes Logo oder Branding haben, können Sie mit den Textiletiketten Ihre Kleidung individuell gestalten. Durch ein Online-Tool, können Sie zunächst die Etikettengröße auswählen, die Hintergrundfarbe, die Schriftart sowie die Art der Anbringung und etwaige Symbole. Dann stimmen Sie in einem digitalen Konfigurator alle aufeinander ab und veredeln Ihr Design. Zu guter Letzt können Sie einen gewünschten Text hinzufügen und das Etikett wird somit ganz nach Ihren Vorstellungen generiert. Je höher die Bestellmenge ist, desto günstiger werden die Etiketten meist, aber auch für Einzelpersonen lohnt sich die Bestellung bereits.



Verschiedene Befestigungsmethoden der Etiketten



Es gibt verschiedene Methoden, mit denen die Textiletiketten an der Kleidung befestigt werden können:



Einnähen



Klassischerweise kann das Etikett natürlich im Textil eingenäht werden. Diese traditionelle Methode wird bereits seit vielen Jahrzehnten eingesetzt. Das Nähen erfordert jedoch einiges an Sorgfalt und Geduld. Das Ergebnis ist dafür sehr fein und sieht professionell aus. Es gibt verschiedene Methoden zum Einnähen, so können Sie eine sichtbare, unsichtbare oder eingearbeitete Naht wählen.



Bügeln



Das Bügeletikett ist sehr schnell und einfach anzubringen. Es wird lediglich mit Wärme am Stoff befestigt, dazu muss dieses nur auf das Kleidungsstück gelegt und zwei bis dreimal darüber gebügelt werden. Die Anbringung erfolgt sehr sauber und ist beständig. Insbesondere wenn die Kanten des Etiketts abgerundet sind, können sich diese nicht lösen. Sie sollten jedoch darauf achten, ob das Etikett auch für Ihre Textilien geeignet ist, sehr transparente, wärmeempfindliche oder feine Stoffe halten dem Bügeln nicht immer stand.



Kleben



Personalisierte Klebeetikette werden immer beliebter. Dabei handelt es sich um einen Aufkleber, welcher für Stoff geeignet ist. Dieser kann schnell angebracht werden, an einer Stelle Ihrer Wahl. Diese Variante eignet sich vorwiegend für Eltern, die Gegenstände Ihrer Kinder zügig mit einem Namensschild versehen möchten. Profis in der Modewelt werden dagegen eher auf eingenähte oder auf gebügelte Varianten setzen.

Textiletiketten sorgen für Wiedererkennung und ein gutes Branding. Erstellen Sie die Etiketten individuell nach Ihren Wünschen und bringen Sie diese dann an der Kleidung an. Dazu können Sie recycelte und nachhaltige Materialien verwenden, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch zum Image Ihrer Modelinie beiträgt.