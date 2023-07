Jetzt abschließen und profitieren: Mit neuem Strom- und Gas-Angebot von Wien Energie über 600 Euro sparen.

Wien Energie sorgt für spürbare Entlastung der Wiener*innen und senkt die Strom- und Gaspreise deutlich. Ein Durchschnittshaushalt spart über 600 Euro, das Angebot kann ab sofort online abgeschlossen werden.

Rund 1,2 Millionen Kund*innen der Wien Energie Vertrieb GmbH und Co KG erhalten bald Post mit einem besonders guten Angebot: Der Energiedienstleister senkt die Strom- und Gaspreise deutlich. Wer sich für ein Jahr bindet, erhält 190 Frei-Energie-Tagen bei Strom und 50 bei Erdgas. Der Strompreis liegt damit bei 20,3 Cent pro Kilowattstunde (kWh), der Gaspreis bei 7,9 Cent/kWh. Ein durchschnittlicher Wiener Haushalt mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden Strom und 8.000 Kilowattstunden Gas im Jahr spart sich rund 610 Euro mit dem neuen Angebot. Seit 6. Juli können die Strom- und Gasangebote online unter www.wienenergie.at/angebot oder beim Wien Energie-Kund*innenservice abgeschlossen werden.

Angebot für alle Kund*innen

Alle können davon profitieren: Egal ob Neu- oder Bestandskund*in, egal ob bisher eine Vertrags- oder Preisbindung besteht. Wien Energie ermöglicht allen, das neue Strom- und Gasangebot abschließen zu können.

Zuverlässig versorgt auch in schwierigen Zeiten: Fixer Preis für ein Jahr

Das Wien Energie-Angebot kann sich im Raum Wien auch im Vergleich mit anderen Anbietern sehen lassen und liegt unter den günstigsten Tarifen der Stadt. Ein großer Vorteil: Die OPTIMA Entspannt Strom- und Gastarife kommen automatisch mit einer einjährigen Preisgarantie, egal wie sich die Preise im Herbst und Winter entwickeln. Um die Preissenkungen von Wien Energie zu bekommen, ist ein aktiver Abschluss des Angebots notwendig. Der Abschluss ist zwischen 6. Juli und 20. September einfach online oder beim Kund*innenservice möglich.

Service-Offensive: Mehr Personal, bessere Erreichbarkeiten

Nicht nur bei den Strom- und Gaspreisen hat Wien Energie ein gutes Angebot. Um die vielen und individuellen Anliegen der Wien Energie-Kund*innen noch besser zu lösen, hat das Unternehmen das Kund*innenservice stark ausgebaut. Neben deutlich mehr Mitarbeiter*innen wurden auch die Serivcezeiten ausgeweitet: Telefonisch ist Wien Energie nun von Montag bis Donnerstag bis 22.00 Uhr abends erreichbar, auch persönlich vor Ort im Servicetreff Spittelau sind Beratungen bis 20.00 Uhr möglich.

Diese Service-Offensive ist für den Energiedienstleister ein wichtiger Schritt, um auch in herausfordernden Zeiten für alle Kund*innen da zu sein. Die sichere, zuverlässige und nachhaltige Versorgung hat für Wien Energie oberste Priorität. Das hat das Unternehmen in der Vergangenheit in der schwierigsten Marktlage gezeigt und darauf können sich die Wiener*innen auch in Zukunft verlassen.

Strom- und Gasangebot online sichern:

www.wienenergie.at/angebot



Wien Energie-Kund*innenservice:

Telefonisch: 0800 500 800



Mo-Do 8:00-22:00, Fr 08:00-16:00 Uhr

Persönlich: Servicetreff Spittelau

Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Mo-Do 08:00-19:00 Uhr – mit Termin bis 20:00 Uhr

Fr 08:00-15:00 Uhr – mit Termin bis 16:00 Uhr

Terminbuchung: wienenergie.at/termin