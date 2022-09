Wladimir Putin

Wladimir Wladimirowitsch Putin (russisch: Vladimir Vladimirovič Putin) ist ein russischer Politiker und seit dem 7. Mai 2000 (mit Unterbrechung von 2008 bis 2012) der Präsident Russlands.

Zuvor war er von August 1999 bis Mai 2000 und erneut von Mai 2008 bis zu seiner Wiederwahl zum Präsidenten im Jahr 2012 Ministerpräsident. Von Dezember 1999 bis zu seiner Wahl im Mai 2000 fungierte er als amtierender Präsident.



Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad (heute St. Petersburg) geboren. Er besuchte die Leningrader Staatsuniversität und schloss 1975 mit einem Jurastudium ab. Von 1975 bis 1990 arbeitete er für den KGB als Geheimdienstoffizier. Nach Abschluss seiner Ausbildung ging er in die Politik und stieg in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) auf. Im Jahr 1990 wurde er Berater von Anatoli Sobtschak, der im selben Jahr zum Bürgermeister von St. Petersburg gewählt wurde.