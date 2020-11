1,3 Mio. Euro für vier österreichisch-israelische Forschungsprojekte

Erhalten Förderung im Rahmen eines bilateralen Abkommens

Österreich fördert im Rahmen eines bilateralen Abkommens vier österreichisch-israelische Forschungsprojekte mit insgesamt 1,3 Mio. Euro, gab das Bildungsministerium am Montag bekannt. Dazu kommen noch Fördermittel vom israelischen Wissenschaftsministerium MOST. Die Projekte beschäftigen sich mit Felszeichnungen in alpinen Regionen und der Wüste Negev, dem Schutz des Kulturerbes sowie Therapieansätzen für Muskeldystrophie und Schmetterlingskindern.

Das Abkommen wurde 2018 vom Bildungsministerium, dem Wissenschaftsfonds FWF und dem MOST unterzeichnet. Eine erste Ausschreibung gab es in den beiden Themengebieten "Genetics' and Epigenetics' Contribution to Human Health" sowie "Heritage Science - Cultural and Natural Heritage". Dafür langten 28 Anträge ein, die in einem parallelen Verfahren von FWF und MOST begutachtet wurden. Aus jedem Themengebiet wurden dann zwei Projekte ausgewählt.

Katja Sterflinger (Akademie der Bildenden Künste Wien) und Ariel Kushmaro (Ben-Gurion University of the Negev) untersuchen im Projekt "Kulturgut aus Stein in Österreich und in Israel" die Hauptfaktoren für die Verwitterung von Felsenzeichnungen in den alpinen Regionen Österreichs und in der israelischen Wüste Negev. Karin Hiltgartner (Technische Universität Wien) und Nir Mualam (Israel Institute of Technology) beschäftigen sich im Projekt "Konflikte und Herausforderungen zum Schutz des Welterbes" mit dem Management und dem Schutz von Kulturerbe in vergleichender und interdisziplinärer Perspektive.

Im Projekt "Zurücksetzen des epigenetischen Status des DM1-Locus" von Stefan Kubicek (Forschungszentrum für Molekulare Medizin CeMM der Akademie der Wissenschaften) und Rachel Eiges (Hebräische Universität Jerusalem) will man therapeutische Ansätze für eine Form der Muskeldystrophie (Myotonische Dystrophie Typ1) schaffen, die weite Bereiche der Körperfunktion durch Muskelschwäche und Muskelschwund beeinträchtigt. Verena Wally (Salzburger Landeskliniken) und Eli Sprecher (Tel Aviv Sourasky Medical Center) widmen sich im Projekt "Auswirkung epigenetischer Modulationen auf den EB-Phänotyp" den genetischen Ursachen der seltenen vererbbaren Hautkrankheit Epidermolysis bullosa (EB).

