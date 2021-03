Die mehr als 40.000 Arbeiter in den heimischen Speditions- und Lagereibetrieben bekommen ab 1. April mehr Lohn. Die Gewerkschaft vida und der Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer (WKÖ) haben sich auf ein Plus in Höhe von 1,55 Prozent auf die Kollektivvertragslöhne, Zulagen und Lehrlingseinkommen geeinigt, wie Gewerkschafter Karl Delfs am Dienstag mitteilte.

