100 Jahre Burgenland - Alltagsgeschichten aus dem jüngsten Bundesland

"...verzeiht mir, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe." - Anthologie des Historikers Herbert Brettl stützt sich auf Briefe und Berichte der Bevölkerung

Das Burgenland feiert heuer seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich. Aus diesem Anlass hat der Historiker Herbert Brettl eine Anthologie zusammengestellt, die Alltagsgeschichte(n) aus Österreichs jüngstem Bundesland im vergangenen Jahrhundert zusammenfasst. Der Sammelband "...verzeiht mir, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe." beinhaltet von der Bevölkerung geschriebene Briefe und Berichte zur Geschichte des Burgenlandes ab 1921.

Diese begann durchaus konfliktreich, wehrten sich zu Beginn doch ungarische Freischärlerverbände gegen die Angliederung Deutschwestungarns an die junge Republik Österreich, nachdem diese im Zuge der Verhandlungen von Saint Germain nach dem Ersten Weltkrieg vereinbart worden war. Zudem hat der Historiker bedrückende Beschreibungen über die Not in den 1920er bis 1930er Jahren ausfindig gemacht, etwa über die miserablen Verhältnisse in den Schulen, wo mitunter 89 Buben und Mädchen in einer Klasse unterrichtet wurden.

Natürlich kommen historisch bekannte Ereignisse zur Sprache, wie die Schüsse von Schattendorf, die in Folge zum Brand des Justizpalasts in Wien führten. Tausende Menschen gingen am 15. Juli 1927 in Wien auf die Straße, um gegen den Freispruch von drei Männern zu protestieren, die am 30. Jänner desselben Jahres in der burgenländischen Ortschaft bei politisch motivierten Auseinandersetzungen zwei Menschen getötet hatten. Aufgebrachte Arbeiter steckten bei den Protesten den Wiener Justizpalast in Brand, bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei kamen letztlich 89 Menschen ums Leben.

Brettl beleuchtet aber auch weniger bekannte Details, wie die Sorgen der katholischen Kirche, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Moral und Sitten im Burgenland durch moderne Tänze wie "Foxtrott, Tango, Onestep oder Shimmytanz" bedroht sah. Neben beklemmenden Inhalten, wie dem Brief der Mutter eines Widerstandskämpfers, die ihren Sohn in der Zeit des Nationalsozialismus vor der Hinrichtung bewahren will, finden sich aber auch erheiternde Passagen. 1950 klagten etwa Eisenstädter in einem Schreiben an die Post- und Telegrafendirektion in Wien über den Zustand des lokalen Autobusses.

Darin hieß es: "Andererseits sind die Passagiere genötigt, bei Regenwetter den Regenschirm aufzuspannen, falls es der Raum gestattet, und auf den nassen Bänken zu sitzen, weil es nämlich durch das Wagendach tropft. Die Sitzgelegenheiten und die Wandverkleidungen sind in Folge des hohen Alters des Autobusses derart verschmutzt, sodass ein standesgemäß gekleideter Beamter oder auf Reisen gut angezogener Passagier Gefahr läuft, seine Kleidung wöchentlich reinigen zu müssen."

Auch der aus dem Burgenland stammende Bundeskanzler Fred Sinowatz darf in so einer Anthologie nicht fehlen. 1976 sprach der SPÖ-Politiker noch als Minister bei der Inauguration des Kultur-Aktionszentrum Cselley-Mühle in Oslip legendäre Worte: "Ich weiß nicht, was ich hier eröffne, aber ich eröffne es." Die burgenländische Emigration nach Amerika kommt ebenfalls zur Sprache wie auch NS-Terror, Zweiter Weltkrieg, Besatzungszeit, der Auf- und spätere Abbau des Eisernen Vorhangs, die Entwicklung des Tourismus oder der wirtschaftliche und strukturelle Aufschwung, den das Burgenland durch den EU-Beitritt 1995 erlebte.

Ebenso werden die sprachliche, religiöse, ethnische oder kulturelle Vielfalt beleuchtet sowie die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen der jeweiligen Zeit reflektiert, wie der Autor sein Werk selbst beschreibt. Das gilt auch für den Wandel der Kommunikationsmittel. Wurden ursprünglich vor allem Briefe geschrieben, dienten später auch Telegramme oder Einträge in Sozialen Medien als Quellen. Aber egal aus welcher Epoche die Beiträge auch stammen, sie sind in jedem Fall Beispiele für "Geschichte von unten" in Reinkultur. Sie stammen von den Burgenländerinnen und Burgenländern selbst, der Historiker tritt nur als Sammler und mitunter als wegweisender Kommentator in Erscheinung.

Am Ende des historischen Abrisses steht neben dem Thema Coronavirus jenes der Migration im Fokus, schließlich spiegelt auch das Burgenland die österreichische Gegenwartsrealität wider: "Im Februar 2020 spitzte sich die Abschiebesituation um einen im Burgenland lebenden Asylwerber dramatisch zu", schreibt Brettl. "Der Generalvikar der Diözese Eisenstadt Martin Korpitsch und der Mogersdorfer Pfarrer Anton Pollanz protestierten in einem Schreiben gegen die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings, der seit Jahren in Mogersdorf lebte und dort Anschluss gefunden hatte. Sie appellierten im Namen der Menschlichkeit, dem jungen Mann ein humanitäres Bleiberecht zu gewähren." Ohne Erfolg. "Elias Zafari wurde kurze Zeit später nach Afghanistan abgeschoben."

Summa summarum lädt Brettl anhand der Kompilation individuell niedergeschriebener Eindrücke und Erlebnisse zu einer eindrucksvollen Zeitreise durch die wechselhafte Geschichte des gesamte Bundeslandes ein, von Andau bis Zurndorf gewissermaßen. Oder von Edelstal bis Neuhaus am Klausenbach, wenn man es rein geografisch von Norden nach Süden nimmt...

(S E R V I C E - Brettl, Herbert: "... verzeiht mir, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe." Briefe, Dokumente und Berichte zur Geschichte des Burgenlandes (1921 - 2021). Eigenverlag Brettl, Halbturn. 215 Seiten. 27,00 Euro. ISBN: DD100022 )