100 Jahre Burgenland - Historische Fotos gesucht

Aus der Zeit vor 1921

Das 100-jährige Bestehen des Burgenlands wird mit mehreren Ausstellungen über die Geschichte und Identität des Landes begangen. Für eine dieser Schauen sucht das Land Fotos aus der Zeit vor 1921, als das Burgenland noch Teil Ungarns war. Die Sammelaktion läuft bis 25. April 2021.

"Von Deutschwestungarn ins Burgenland" auf Burg Güssing stellt die Jahrzehnte von 1848 bis 1921 in den Mittelpunkt. Die Kuratoren interessieren sich dabei für alte Landschaftsaufnahmen, Bilder aus den Dörfern und Städten, Szenen aus dem Vereins-, Kultur- und Alltagsleben, Porträtfotos oder Aufnahmen über Religion und Brauchtum. Die Teilnehmer an der Aktion werden zur Eröffnung der Sonderausstellung in Güssing eingeladen.

(S E R V I C E - www.burgenland.at/vondeutschwestungarn ; Fotos an pia.bayer@bgld.gv.at ; Tel. 02682/600-2248)