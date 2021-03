114 Migranten eingepfercht in Laster in der Osttürkei entdeckt

Durch tödlichen Unfall flog Transport auf

In der Osttürkei sind 114 Migranten nach einem Unfall in einem Laster entdeckt worden. Es handle sich um Menschen aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Der Laster habe im Bezirk Ercis zuvor einen 74-Jährigen angefahren, der versucht habe, die Straße zu überqueren. Die Polizei habe daraufhin die Migranten entdeckt. Sie waren auf der abgedeckten Ladefläche des Lasters eingepfercht, wie auf einem Video zu sehen war.

Nach Angaben von DHA wurden sie zur Migrationsbehörde der Provinz gebracht. Der 74-Jährige erlag demnach im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Lastwagenfahrer sei festgenommen worden.

Die Provinz Van grenzt an den Iran. Von dort kommen regelmäßig Migranten über die Grenze, um nach Europa weiterzureisen. Im Juli vergangenen Jahres war auf dem Van-See ein Boot mit Migranten untergegangen, mindestens 60 Menschen waren dabei ums Leben gekommen.