128 Anzeigen wegen illegaler Sonntagsöffnung in Wien

In Wien haben erneut eine Reihe von Supermärkten und Geschäften unerlaubterweise am Sonntag ihre Pforten geöffnet. Das haben Erhebungen der Gruppe Sofortmaßnahmen und des Wiener Marktamts ergeben. 29 Betriebe wurden laut einer Aussendung am Montag überprüft. Insgesamt wurden 128 Anzeigen und zehn Organmandate getätigt bzw. ausgestellt.

"Im aktuellen Lockdown versuchen wieder einige Betriebe, einen Vorteil zu erzielen. Sie verstoßen nicht nur gegen die einschlägigen Gesetze und Verordnungen, sondern riskieren auch die Gesundheit", berichtete Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Personen hätten sich zum Teil ohne Mund-Nasen-Schutz in den Geschäften aufgehalten.

Auch sei das Gedränge in den Gängen der kleinen Supermärkte zum Teil groß gewesen. Bei einem Betrieb musste sogar ein Einlassstopp angeordneten werden. Bei drei Firmen wurde überhaupt eine unbefugte Gewerbeausübung festgestellt, hieß es.