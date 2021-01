Die niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer letzten Sitzung Fördersummen von 13,23 Mio. Euro für den laufenden Betrieb von Tagesbetreuungseinrichtungen und den Ausbau der Kleinkinderbetreuung beschlossen. Ein bedarfsgerechtes Angebot sei für die Gemeinden ein wichtiges Qualitätskriterium und in Zeiten der Pandemie zeige sich, wie wichtig Betreuungsangebote für die Familien sind, erklärte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Samstag in einer Aussendung.