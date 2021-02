13-jähriger Kärntner bei Kollision mit Grazer auf Skipiste verletzt

Ein 13 Jahre alter Bub aus Klagenfurt ist laut Polizei am Freitag im Skigebiet St. Oswald in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) bei einer Abfahrt mit einem 20-jährigen Skiläufer aus Graz kollidiert. Während der Grazer unverletzt blieb, musste der 13-Jährige verletzt ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht werden.