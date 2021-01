Stiegenhaus eines Einkaufszentrums aus Langeweile beschmiert

Ein 13- und ein 14-Jähriger haben angeblich aus Langeweile am Abend des Dreikönig-Tages in einem Stiegenhaus eines Einkaufszentrums in Salzburg Hakenkreuze an Wände geschmiert. Zuerst zerbrachen sie mehrere Holzlatten und zündeten sie an, um dann mit dem Ruß die NS-Symbole zu zeichnen. Die beiden Verdächtigen sind geständig und wurden wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz und wegen Sachbeschädigung angezeigt, informierte die Polizei.