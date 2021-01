13- und 14-Jähriger nach versuchten Einbrüchen in OÖ geschnappt

Auf ihr Konto gehen 13 strafbare Handlungen

Ein 13- und ein 14-Jähriger sind nach einem gescheiterten Einbruch in eine Trafik und missglückten Aufbrüchen von Zigarettenautomaten in Laakirchen (Bezirk Gmunden) in der Nacht auf den 4. Jänner gefasst worden. Aufgrund von Videoaufzeichnungen erkannten Polizisten den 13-Jährigen am 5. Jänner auf der Straße wieder. Wie sich herausstellte, haben er und sein Freund schon einiges auf dem Kerbholz: 13 geklärte gerichtlich strafbare Handlungen gehen auf deren Konto.