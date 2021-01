Spitzer Gegenstand als Tatwaffe

In der Ludwig-Rieger-Straße in Mödling sind 14 geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt bzw. beschädigt worden. Die Taten wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag in der Nacht auf den Neujahrstag verübt. Bisher Unbekannte waren am Werk.