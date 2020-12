14-jähriger Schüler in OÖ bedrohte Gleichaltrigen mit dem Umbringen

Jugendlicher soll Unwahrheiten verbreitet haben - Bursch von Schule suspendiert

Ein 14-Jähriger soll in einer Schule im Bezirk Eferding am Donnerstag in der Mittagspause einen gleichaltrigen Klassenkameraden mit dem Umbringen bedroht haben. Grund dafür sollen Unwahrheiten gewesen sein, die dieser über den 14-Jährigen verbreitet haben soll. Wegen des Vorfalles wurde der Bursch von der Schule verwiesen und vorläufig suspendiert, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der Syrer soll sein Gegenüber neben den Drohung auch noch geschlagen und einen Kniestoß versetzt haben. Er wurde angezeigt.