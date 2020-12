14 Tage Außenpolitik - Die Woche 21.12. bis 3.1. - AKTUALISIERT

Deadline für Einigung auf Post-Brexit-Abkommen - Portugal übernimmt EU-Ratsvorsitz - Drohen Neuwahlen in Israel? - Weihnachtsfeierlichkeiten coronabedingt heuer anders

Das schwierige Jahr 2020 neigt sich dem Ende und damit endet auch die Übergangsphase nach dem Brexit. Großbritannien verlässt den EU-Binnenmarkt und die Zollunion. Wenn am Montag keine Einigung über ein Post-Brexit-Abkommen auf dem Tisch liegt, kann das EU-Parlament dieses nicht mehr rechtzeitig ratifizieren, teilten die Fraktionschefs am Donnerstag mit. Am Wochenende sah es Insidern zufolge eher nach einem harten Bruch zwischen Großbritannien und der EU aus.

Sollte dennoch ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gelingen, so kann die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel durchaus positive Bilanz über den deutschen EU-Ratsvorsitz ziehen. Der Beschluss des mehrjährigen Finanzrahmens und der 750 Mrd.-Euro Coronahilfen beim vergangenen EU-Gipfel trotz wochenlanger Blockaden durch Polen und Ungarn wird bereits als "historisch" bezeichnet. Bei Verstößen gegen Prinzipien des Rechtsstaats - etwa die Unabhängigkeit von Gerichten - können künftig EU-Mittel gekürzt werden.

Mit Jahresende übernimmt dann Portugal den EU-Vorsitz für ein Semester. Natürlich bleibt für die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft noch viel zu tun. Schwerpunkte werden das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien, die Beziehungen zur Türkei und die Situation im östlichen Mittelmeerraum, die Fortsetzung der Arbeit am EU-Asyl- und Migrationspakt und der Erweiterungsprozess auf dem Westbalkan. Dominieren wird vermutlich auch im kommenden Halbjahr das Thema Corona - auch wenn in der Woche zu Weihnachten schon die ersten Impfungen gegen das Virus in der EU verabreicht werden könnten, vorausgesetzt die EU-Arzneimittelbehörde erteilt ihre Zustimmung zur Zulassung.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Montag seinen nordmazedonischen Amtskollegen Bujar Osmani zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Der französische Präsident Emmanuel Macron musste indes eine geplante Reise in den Libanon wegen einer Corona-Infektion absagen. Auch ansonsten finden in den kommenden beiden Wochen nicht mehr viele internationale politische Termine statt.

Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien treffen am Montag nur virtuell aufeinander, um über das Wiener Atomabkommen mit dem Iran zu verhandeln. Die Gespräche stehen im Zeichen iranischer Pläne zur Ausweitung des Atomprogramms. Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA bzw. IAEO) erachtet für eine Rückkehr der USA ein neues Abkommen für notwendig. Die USA waren unter Präsident Donald Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgetreten. Sein designierter Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, hat eine Rückkehr angedeutet, sollte der Iran wieder die Vorgaben der Vereinbarung einhalten. Biden soll am 20. Jänner vereidigt werden.

In Deutschland wird am Montag ein Urteil im Prozess um den Anschlag auf Synagoge von Halle erwartet. Ein Terrorist hatte am 9. Oktober 2019 versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge in der ostdeutschen Stadt den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur feierten. Er scheiterte an der massiven Tür, erschoss daraufhin zwei Menschen auf der Straße und verletzte mehrere.

Am Dienstag endet in Israel die Frist für eine Einigung auf ein Budget. Sollten sich die Koalitionspartner - der rechtskonservative Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz - vorher nicht einigen, löst sich das Parlament automatisch auf. In dem Fall würde am 23. März wieder gewählt, berichten Medien. Es wären die vierten Parlamentswahlen innerhalb von zwei Jahren.

Ruhiger dürfte es in Bethlehem werden. Die Feierlichkeiten zu Weihnachten finden Corona-bedingt nur mit beschränkter Teilnehmerzahl statt. Für Gläubige und Bewohner wird die Feier im Internet übertragen. Auch für Papst Franziskus wird es in diesem Jahr kein normales Weihnachtsfest. Die traditionelle Christmette im Petersdom wird um zwei Stunden auf 19.30 Uhr vorverlegt, um der in Italien geltenden nächtlichen Corona-Ausgangssperre Rechnung zu tragen.