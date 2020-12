14 Tage Innenpolitik - Die Wochen 21.12. bis 3.1.

Dritter Lockdown und Nationalratssondersitzung

Österreich geht nach Weihnachten wohl wieder in einen kompletten Lockdown. Wie sich am Freitag vor einer Bund-Länder-Konferenz abgezeichnet hat, werden die Ausgangsbeschränkungen wieder rund um die Uhr gelten und der Handel dürfte erneut zusperren müssen, und zwar bis weit in den Jänner hinein. Der Nationalrat kommt noch einmal zu einer Sondersitzung zusammen.

Eigentlich wäre der Nationalrat schon in der Weihnachtspause, doch ein Formalfehler macht es notwendig, dass die Abgeordneten sich heuer doch noch einmal bei einer Sondersitzung am Montag im Hohen Haus versammeln. Der Deckel von 35 Euro Erhöhung für Sonderpensionen muss erneut fixiert werden, bei dieser Gelegenheit soll auch eine Nulllohnrunde zumindest für Spitzenpolitiker beschlossen werden. Der Bundesrat tagt dann am Dienstag. Die SPÖ präsentiert außerdem noch am Montag in einer Pressekonferenz eine Bürgermeister-Umfrage zur finanziellen Situation der Gemeinden.

Ebenfalls am Montag muss sich einer der möglichen Tatbeteiligten am Terror-Anschlag vom 2. November in der Wiener Innenstadt wegen terroristischer Vereinigung am Wiener Landesgericht verantworten. Die Anklage gegen den 18-Jährigen bezieht sich aber auf Vorgänge zwischen März 2018 und Oktober 2019 und hat nicht direkt mit dem Anschlag zu tun, der vier Passanten das Leben gekostet hat, ehe der Attentäter von der Polizei erschossen wurde. Der damals 16-Jährige soll aber den späteren Attentäter in seinen Plänen bestärkt haben, als dieser ihm ankündigte, er wolle nach Syrien reisen und sich dort der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) anschließen.

Ministerin Christine Aschbacher (ÖVP) gibt am Dienstag eine Arbeitsmarkt-Pressekonferenz. Am Mittwoch tagt noch einmal vor Weihnachten der Ministerrat, Hauptthema wird wohl unweigerlich der bevorstehende erneute komplette Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen, der nach Informationen der APA bis 18. Jänner dauern soll.

Besinnlicher wird es dann hoffentlich ab 24. Dezember, unter anderem im Stephansdom, wo Dompfarrer Toni Faber in der Nacht die Christmette zelebriert. Schon tagsüber tritt bei der Spendensammlung "Licht ins Dunkel" wieder jede Menge Prominenz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer abwärts im ORF auf. Die Weihnachtsfeiertage sollten aus heutiger Sicht ruhig verlaufen, und auch danach dürfte das öffentliche Leben coronabedingt wieder zum Erliegen kommen.

Ab Sonntag, 27. Dezember, oder in Wien und Niederösterreich erst am 28. Dezember, sollen eigentlich die ersten Corona-Impfungen starten, hieß es zuletzt - dementsprechend sind auch noch fotogene Medientermine zu erwarten. Am Mittwoch sollen die Sternsinger zu Bundespräsident Van der Bellen kommen.

Wie man heuer tatsächlich Silvester feiern darf, ist zur Stunde noch nicht ganz klar. Am 1. Jänner gibt es jedenfalls traditionell die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten im TV.

Die wichtigsten Termine der kommenden zwei Wochen:

Montag, 21.12. Wien * 9.30 Terroranschlag: Prozess gegen möglichen Beteiligten wegen terroristischer Vereinigung (Straflandesgericht)

* 10.30 Nationalratssondersitzung zu Sonderpensionen, Politiker-Nulllohnrunde (Ausweichquartier Hofburg)

* 11.00 PK SPÖ "Präsentation der BürgermeisterInnen-Umfrage zur finanziellen Situation der Gemeinden" (Pavillon Ring) Dienstag, 22.12. Wien * PK mit Min. Aschbacher zum Thema "Arbeitsmarkt" (BKA) * 14.00 Sondersitzung des Bundesrats (Ausweichquartier Hofburg) Mittwoch, 23.12. Wien * 11.00 Ministerrat (Kanzleramt) Donnerstag, 24.12. Wien * "Licht ins Dunkel" (ORF) * 23.59 Christmette im Stephansdom mit Dompfarrer Faber Freitag, 25.12. Wien * 10.15 Weihnachtsgottesdienst mit Kardinal Schönborn (Stephansdom) Samstag, 26.12. Wien * 10.15 Festgottesdienst mit Kardinal Schönborn (Stephansdom, ORF) Sonntag, 27.12. * Erste Corona-Impfungen geplant Montag, 28.12. * Wien und NÖ planen erste Corona-Impfungen Dienstag, 29.12. Vorerst keine Termine Mittwoch, 30.12. Wien * 13.00 Sternsingerempfang bei Bundespräsident Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei) Donnerstag, 31.12. Vorerst keine Termine Freitag, 1.1. Österreichweit * Neujahrsansprache von Bundespräsident Van der Bellen (ORF) Samstag, 2.1. Vorerst keine Termine Sonntag, 3.1. Vorerst keine Termine