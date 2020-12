14 Tage Wirtschaft - Die Wochen 21.12. bis 3.1. - AKTUALISIERT

Weihnachtsruhe - Wöchentliche Arbeitsmarktdaten - AK zu Vermögenssteuer - Skigebiete öffnen - Lockdown für Handel und Co - US-Konjunkturdaten - Taxi-/Mietwagenreform

Weihnachtsruhe mit kaum Wirtschaftsterminen kehrt nun ein. Der erneute Lockdown ab 26.12. macht die Lage vor allem im Handel, bei Friseuren und Co ruhiger, als ihnen lieb ist. Skilifte können am 24.12. unter Coronaauflagen öffnen. Aktualisierte Arbeitsmarkt- und Kurzarbeitszahlen sind am Dienstag (22.12.) zu erwarten, am Mittwoch die Tourismus-Zahlen für November. International stehen etliche Konjunkturdaten an - aus den USA bis zum Heiligen Abend (Christmas Eve).

Am Dienstag wartet das Arbeitsministerium mit den wöchentlichen Arbeitslosen- und Kurzarbeitszahlen auf. Die Arbeiterkammer (AK) will mit neuen Daten über die Verteilung des Reichtums in Österreich für eine Vermögenssteuer argumentieren. Führende Institute aus Deutschland, der Schweiz und Italien präsentieren ihre vierteljährliche Konjunkturprognose. Aus den USA kommt die 3. Schätzung für das BIP im 3. Quartal; laut bisherigen Daten hat die Wirtschaft dort von Juli bis September annualisiert kräftig um rund ein Drittel zugelegt.

Die Nächtigungszahlen für November, den ersten Monat im Tourismus-Winterhalbjahr, liefert die Statistik Austria am Mittwoch. Der Vorarlberger Wäschehersteller Wolford will bis spätestens heute seinen wegen der Coronakrise verschobenen Halbjahresbericht vorlegen. Aus den USA kommen von der Uni Michigan Informationen zur Verbraucherstimmung im Dezember.

Von Donnerstag 24. Dezember bis Sonntag sind die meisten Aktienmärkte geschlossen. An den US-Börsen gibt es am Donnerstag einen verkürzten Handel und auch Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe - die Bescherung findet dort traditionell erst am ersten Weihnachtsfeiertag statt. In Österreich dürfen Skigebiete öffnen. Es gilt für Skifahrer in Gondeln und am Lift sowie beim Anstehen FFP2-Masken zu tragen.

Mit 26.12. kommt es zum dritten Lockdown. Handel und personennahe Dienstleistungen bleiben somit ab Montag (28.12.) bis tief in den Jänner hinein geschlossen. Aus Japan kommt am Montag ein Bericht über die Industrieproduktion im November, im Oktober war der Ausstoß der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter angestiegen.

Der Einkaufsmanagerindex Dezember der UniCredit Bank Austria steht für Dienstag am Kalender. Die Grazer Merkur Versicherung will zum Jahresausklang über ihren neuen Markenauftritt informieren.

Am Freitag 1. Jänner tritt die umstrittene Taxi- und Mietwagen-Reform in Kraft. Es werden flexiblere Preise ermöglicht, zugleich soll ein Preiswettbewerb nach unten unterbunden werden. Dem Fahrten-Dienstleister Uber wird mit der Reform jedenfalls die Tür weit aufgemacht.

(Wegen Bekanntgabe des dritten Lockdowns zum Teil neu formuliert.)