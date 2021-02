15-Jährige stürzte in Vorarlberg 18 Meter über Steilwand ab

In unwegsamem Gelände - Erlitt nicht näher spezifizierte Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitag in Götzis (Bez. Feldkirch) in unwegsamem Gelände rund 18 Meter über eine senkrechte Felswand abgestürzt. Die Jugendliche schlug auf Waldboden auf und erlitt dabei nicht näher spezifizierte Verletzungen. Sie wurde von den alarmierten Einsatzkräften erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen, informierte die Polizei. Ihre beiden gleichaltrigen Begleiter blieben unverletzt.

Das Trio unternahm am Vormittag zunächst einen Spaziergang im Bereich St. Arbogast. Nachdem die beiden Burschen und das Mädchen zuerst einem Pfad gefolgt waren, bogen sie in weiterer Folge vom markierten Weg ab. Als sie an eine steil abfallende Felswand gelangten, stieg einer der Burschen über eine Rinne rund 20 Meter ab und gelangte auf einen Wanderweg. Die anderen zwei Heranwachsenden versuchten, die Steilwand zu umgehen. Dabei rutschte die 15-Jährige auf dem vereisten und schneebedeckten Waldboden aus und stürzte ab. Der zweite Begleiter hatte sich noch erfolglos bemüht sie festzuhalten. Der 15-Jährige selbst fand an zwei kleinen Bäumen oberhalb der Felswand Halt und wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.