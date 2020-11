15 Mio. Euro aus oö. Corona-Paket für Landwirtschaft ab 2021

Seit Jahresbeginn geschlossene Investförderung ab Jänner 2021 wieder möglich - Schwerpunkte: Bau, Mechanisierung, tierfreundliche Stallungen, Selbstversorgung erhöhen

Rund 15 Mio. Euro aus dem 1,2 Mrd. starken Oberösterreich-Plan werden für die Landwirtschaft bereitgestellt. Das ermögliche die Öffnung der Investförderung bereits ab 1. Jänner 2021. Jeder Euro der Förderung fließe fünfmal in die heimische Wirtschaft zurück, betonten LH Thomas Stelzer, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (beide ÖVP) und oö. Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer-Weninger in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Nach dem Antragsstopp für die Förderung landwirtschaftlicher Investitionen am 31. Dezember 2019 hätten erst nach Ablauf der beiden Übergangsjahre und dem Inkrafttreten der neuen Gemeinsamen Agrar-Politik (GAP) ab 1. Jänner 2023 neue Anträge genehmigt werden können. Diese äußerst schwierige Situation sei nun mithilfe des Oberösterreich-Plans abgewendet worden, hieß es in der Presseunterlage.

Der Schwerpunkt der Investitionsförderung wird auf baulichen Investitionsvorhaben und Mechanisierungen zur Verringerung der Feinstaubbelastung liegen. Zusätzlich ist - aufgrund fehlender EU-Beschlüsse ab 1. Februar 2021 - die Erhöhung der Fördersätze für tierfreundliche Stallhaltungen und Sektoren mit geringer Selbstversorgung, wie etwa im Putenbereich, vorgesehen. Auch das bodennahe Ausbringen des Wirtschaftsdüngers soll unterstützt werden.

"Gerade die Corona-Pandemie hat allen unmissverständlich vor Augen geführt, wie wichtig eine starke Landwirtschaft und unsere regionale Versorgung mit Lebensmitteln sind", sagte Stelzer. Es brauche einen Schulterschluss mit dem Handel und der Bevölkerung, "wir können Produkte anbieten, sie müssen aber auch gekauft werden", forderte Langer-Weninger.

"Durch die rasche Wiedereröffnung der Investitionsförderung können unsere Bäuerinnen und Bauern auch die Covid-19-Investitionsprämie nutzen und profitieren damit von beiden Fördermaßnahmen", sagte Hiegelsberger. Die bundesweit als Covid-Maßnahme ins Leben gerufene aws-Förderung kann noch bis Ende Februar beantragt werden.

Keine Förderung mehr gibt es ab 2021 für den Neubau von Anbindeställen, ab 2022 für Neubauten nach dem gesetzlichen Mindeststandard in der Ferkelaufzucht, Schweinemast und Rindermast. Der neue gehobene Förderstandard betreffe Platzangebot, Buchtengrößen, Liegeflächen mit geringer Perforation, Beschäftigungsmaterial und Kühlung. In der Rindermast seien gummierte Spalten als weiche Liegefläche notwendig. "Eine nachhaltige Verbesserung kann nur gelingen, wenn die zu höheren Standards erzeugten Produkte auch von den Konsumenten zu höheren Preisen gekauft werden", betonte Hiegelsberger.