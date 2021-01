15 Rekruten starten Grundausbildung bei der Schweizergarde

Zweimonatige Schulungszeit vorgesehen

Fünfzehn Rekruten haben die Schule der Schweizergarde im Vatikan begonnen. Vorgesehen ist eine zweimonatige Grundausbildung. Mit neun deutschsprachigen-, vier französischsprachigen und zwei italienischsprachigen Rekruten erreicht die Schweizergarde einen Bestand von 134 Mann. Der Soll-Bestand liegt bei 135 Mann.

Vor knapp drei Jahren wurde die Reform der Schweizergarde im Staatssekretariat des Heiligen Stuhles bewilligt und damit die verbundene Aufstockung des Bestandes von 110 auf 135 Mann. Um dem neuen Soll-Bestand Rechnung zu tragen, initiierten die Schweizergarde eine Werbekampagne mit einer gezieltere Präsenz in den sozialen Medien, Präsentationen in Bildungseinrichtungen wie auch in Rekrutenschulen der Schweizer Armee und Auftritte an Berufsmessen.

"Trotz unserer intensiven Bemühungen, hätte niemand gedacht, dass wir unser Ziel so schnell erreichen würden. Somit können wir gestärkt und voller Zuversicht in dieses Jahr starten", schrieb die Schweizergarde in einer Presseaussendung am Mittwoch. Seit mehr als 500 Jahren ist die Schutztruppe der Päpste für Wach- und Ehrendienste sowie für die Sicherheit des Kirchenoberhaupts und seiner Residenz zuständig.