16-Jährige bedrohte Polizisten in Wien-Hietzing mit Messer

Beamte schlossen Tür zu - Jugendliche überredet, Waffe herzugeben -36-Jähriger bedrohte in Favoriten im Vollrausch Mitbewohner

Eine 16-Jährige hat am Dienstagabend in einer Sozialunterkunft in Wien-Hietzing Polizisten mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war es gegen 21.30 Uhr zu dem Einsatz gekommen, nachdem Betreuer die Exekutive verständigt hatten. Die Jugendliche hatte sich mit dem Messer im Badezimmer eingeschlossen. Es war nicht auszuschließen, dass sich das Mädchen selbst etwas antun könnte.

Als die 16-Jährige die Beamten des Meidlinger Stadtpolizeikommandos sah, wurde sie aggressiv. Sie drohte den Beamten mit dem Umbringen und hielt ihnen das Messer vor. Ein Polizist warf darauf die Badezimmertür wieder zu. In einem längeren Gespräch ließ sich die Jugendliche dazu bewegen, das Messer durch einen Spalt den Polizisten zu übergeben. Anschließend wurde die 16-Jährige einem Arzt übergeben, der sie psychologisch betreuen solle.

In Favoriten wurden Polizisten ebenfalls am Dienstagabend in eine Obdachlosenunterkunft geholt. Ein 36-Jähriger hatte im Vollrausch randaliert. Die Beamten der Inspektion Van-Der-Nüll-Gasse kamen gegen 20.15 Uhr. Auch ihnen gegenüber gab sich der 36-Jährige sehr aggressiv, er wurde daher festgenommen. Andere Hausbewohner erzählten den Beamten, dass der Mann einen weiteren Bewohner mit dem Umbringen bedroht habe. Über ihn wurde ein vorläufiges Betretungsverbot für die Unterkunft verhängt.