16-Jähriger bedrohte Lokalbesitzer in Wien-Favoriten mit Umbringen

Schreckschusspistole vorgehalten - Streit zog sich über mehrere Stunden

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Lokalbesitzer in Wien-Favoriten unweit des Reumannplatzes mit dem Umbringen bedroht und eine Schreckschusspistole auf ihn gerichtet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war dem Vorfall ein Streit vorausgegangen, der zumindest seit Mittag immer wieder aufflammte. Der 16-Jährige und seine Freunde hatten das Restaurant mit Schneebällen beworfen, was dem 42-jährigen Inhaber missfiel. Er stellte die Täter dann zur Rede.

Immer wieder dürfte es daraufhin am Nachmittag zu Auseinandersetzungen im Umfeld des Lokals gekommen sein, das der Unternehmer derzeit offenbar als Abholservice betreibt. Gegen 18.30 Uhr stand der Jugendliche mit ein paar Freunden im Restaurant und richtete die Schreckschusspistole auf den 42-Jährigen: "Ich schwöre es bei meiner Mutter, ich bring dich um", beschied er ihm. Der 16-Jährige wurde um 18.45 Uhr angehalten und angezeigt, die Schreckschusspistole konfisziert.