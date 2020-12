Zwei Betreuerinnen einer Jugendeinrichtung in Wien-Simmering sind am Donnerstagnachmittag von einem 16-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wollten die 24 und 26 Jahre alten Frauen sein Zimmer kontrollieren, weil sie vermuteten, dass er gefährliche Gegenstände hortet. Daraufhin rastete der Jugendliche aus. Er war der Meinung, die Betreuerinnen nicht in sein Zimmer zu lassen, sei sein Recht gewesen. Er wurde angezeigt.