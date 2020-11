16-Jähriger Raser bei Spritztour in Salzburg erwischt

Bursch ohne Führerschein mit fremdem Auto doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

In Salzburg hat die Polizei am Montag einen 16-jährigen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der Bursche war mit dem Auto des Vaters eines gleichaltrigen Freundes auf der Alpenstraße mit 135 km/h statt dem dort erlaubten Tempo 70 unterwegs. Sein Kumpan saß dabei am Beifahrersitz. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Sohn des Pkw-Besitzers den Schlüssel unerlaubterweise an sich genommen und den Freund für eine Spritztour besucht hat.

Beide Jugendliche absolvieren gerade die L-17-Ausbildung und haben keine gültige Lenkberechtigung. Sie werden nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.