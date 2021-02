16-Jähriger raubte in Vorarlberg 14-Jährigen aus

Nahm Geld und die Jacke des 14-Jährigen an sich

Ein 16-jähriger Bursche hat am Dienstag in Frastanz (Bez. Feldkirch) einen 14-Jährigen ausgeraubt. Der 16-Jährige verlangte von seinem Opfer sowohl Bargeld als auch seine Jacke und bedrohte ihn mit dem "Totschlagen". Der 14-Jährige erstattete Anzeige, wenig später wurde der 16-Jährige im Zuge einer örtlichen Fahndung in einem Linienbus ausgemacht und festgenommen, informierte die Polizei.

Der 14-Jährige wartete gegen 13.15 Uhr bei der Bushaltestelle am Bahnhof auf zwei Freunde. Unvermittelt wurde er von dem 16-Jährigen angesprochen, der ihn zur Herausgabe von Geld aufforderte. Als ihm der 14-Jährige lediglich zehn Euro aushändigte, verlangte der 16-Jährige auch noch die Jacke. Zunächst widersetzte sich der 14-Jährige der Aufforderung, unter Androhung massiver Gewalt übergab er aber schließlich auch seine Jacke. Anschließend flüchtete der 16-Jährige.

Bei seiner Festnahme hatte der Jugendliche auch ein Gramm Cannabis und Rauchzubehör bei sich. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.