16-Jähriger und zwei Mädchen in Graz als Trafikräuber ausgeforscht

Eingegangene Hinweise führten zu jungem Afghanen und zwei je 15-jährigen Komplizinnen

Ein erst 16 Jahre alter Bursch ist am Wochenende samt seinen beiden jeweils 15 Jahre alten Komplizinnen als Trafikräuber ausgeforscht worden. Der junge Afghane hatte Donnerstagabend in Graz-Andritz mit einem Messer die beiden Angestellten bedroht und zur Herausgabe von Zigaretten und Bargeld gezwungen. Die Mädchen fungierten mit Handys und Headset als Aufpasserinnen, um vor eventuell anrückender Polizei zu warnen. Der Bursch wurde in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht.

Hinweise aus der Bevölkerung führten die Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark zu dem jugendlichen Täter-Trio, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte. Der 16-Jährige hatte die Idee zum Raub. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr betrat er mit dem Messer bewaffnet die Trafik in der Andritzer Reichsstraße und verübte den Raub. Die zwei jungen Grazerinnen standen vor der Trafik und mit dem Haupttäter über ein Headset telefonisch in Kontakt, um ihn warnen zu können.

In der Nacht auf Samstag nahmen dann Beamte des Einsatzkommandos Cobra sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Steiermark den 16-Jährigen an seiner Wohnadresse fest. Dort fanden sie einen Großteil der Beute sowie die bei der Tat getragene Kleidung. Alle drei gaben den Raub zu. Die Mädchen wurden auf freiem Fuß angezeigt.