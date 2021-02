16-Jähriger wollte Zigarettenautomaten in Wien-Floridsdorf sprengen

Mit Pyrotechnika erwischt und festgenommen

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Floridsdorf erwischt worden, bevor er einen Zigarettenautomat sprengte. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass fiel der Jugendliche kurz vor 0.30 Uhr in der Prager Straße auf, weil er sich vor Polizisten verstecken wollte und versuchte zu flüchten.

Die Beamten kontrollierten ihn daraufhin und fanden bei einem Zigarettenautomaten nicht gezündete Pyrotechnika im Ausgabefach. Sie vermuteten, dass der 16-Jährige den Automaten sprengen wollte und nahmen den Burschen fest. In dem Bezirk ist es in jüngster Vergangenheit schon öfter zu Automatensprengungen gekommen.