17 heimische Projekte im Rennen um den EU-Architekturpreis

Gutsbesitzer: EU-Bauern brauchen Subventionen Langsam beginnt in der heimischen Agrarpolitik die Diskussion über das Fördersystem für die Zeit nach 2013, also die nächste EU-Finanzperiode bis zum Jahr 2020, in die Tiefe zu gehen. Die Land&Forst Betriebe Österreich, ein Verband großer privater Wald- und Grundbesitzer, sind sich sicher, dass die Landwirtschaft in der EU auch weiterhin öffentliches Geld brauchen werde, um die Anforderungen der Gesellschaft an eben diese Landwirtschaft erfüllen zu können.