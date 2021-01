33-jähriger Verdächtiger erwischt

Eine 17-Jährige ist am Dienstagnachmittag in einer Straßenbahn in Wien-Hietzing sexuell belästigt worden. Der 33-jährige mutmaßliche Täter soll sich gegen 17.00 Uhr im Bereich Kennedybrücke in der Tramway hinter die Jugendliche gesetzt, anzügliche Aussagen gemacht und ihr mehrfach auf das Gesäß gegriffen haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling stoppten den jemenitischen Staatsbürger und zeigten ihn nach der Vernehmung auf freiem Fuß an.