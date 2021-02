Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Salzburg ist am Dienstagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) bei Spittal an der Drau mit 186 km/h anstatt der dort erlaubten 100 km/h erwischt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war es nicht möglich, den Autolenker, der in Richtung Salzburg unterwegs war, sofort anzuhalten, er wurde schließlich nach dem Katschbergtunnel gestoppt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.