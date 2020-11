17-Jähriger bei Verkehrsunfall in Osttirol schwer verletzt

Pkw stürzte 20 Meter über steiles Gelände ab

Bei einem Verkehrsunfall in Matrei in Osttirol hat sich am Sonntag ein 17-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Zudem wurden ein 18-Jähriger und der 20-jährige Lenker verletzt. Das Auto kam in einer Linkskurve plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und stürzte rund 20 Meter über sehr steiles Gelände in ein Waldstück ab, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug blieb schließlich schwerbeschädigt in den Bäumen hängen, die Verletzten konnten sich noch selbst befreien.

Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Einsatzkräfte. Die Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Lienz gebracht, der 17-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen.