Illegal in Tschechien gekauft

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hat am Sonntagabend einen Böller in eine Telefonzelle in Wilhering (Bezirk Linz-Land) geworfen und diese dadurch gesprengt. Fünf weitere Jugendliche waren daran beteiligt. Den Böller hatte der Teenager illegal in Tschechien erworben. Ein Nachbar beobachtete die Sprengung der Telefonzelle und rief die Polizei. Die Jugendlichen waren geständig und werden angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.