18 Flüchtlinge in Mödling entdeckt

Syrer und Iraker suchten um Ayl an

In Mödling sind in der Nacht auf Sonntag 18 Flüchtlinge entdeckt worden. Es habe sich um Syrer und Iraker gehandelt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Männer suchten um Asyl an.