18-jähriger Autolenker bei Pkw-Absturz in Salzburg verletzt

Fahrzeug überschlug sich mehrmals

In St. Veit im Salzburger Pongau ist am Donnerstagabend ein 18-jähriger Mann bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Der junge Autolenker hatte zunächst in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Er schlitterte über die Gegenfahrbahn gegen einen Hang und von dort zurück und stürzte dann rund 50 Meter über eine steile Böschung ab.

Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam in einer Wiese auf den Reifen zum Stillstand. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug befreien. Zeugen des Verkehrsunfalles hatten in der Zwischenzeit die Polizei und die Rettungskräfte verständigt. Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.