18-jähriger Raser wollte in Tirol vor Polizei flüchten

Motorradfahrer mit 157 km/h in 60er-Beschränkung unterwegs

Nachdem ein 18-jähriger Motorradlenker und sein 19-jähriger Mitfahrer am Donnerstagabend in Thaur in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von der Polizei geblitzt worden waren, haben sie versucht den Beamten zu entkommen. Der 18-Jährige flüchtete auf der Tiroler Straße (B171) mit 157 km/h - erlaubt waren laut Exekutive 60 km/h. Zudem missachtete der junge Biker die Anhaltezeichen der Polizei, also Blaulicht und Folgetonhorn.

Der 18-Jährige landete schließlich jedoch in einer Sackgasse und konnte so von den Beamten angehalten werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann für das Motorrad keinen gültigen Führerschein besaß und zudem war das Motorrad nicht für den Verkehr zugelassen. Der Beifahrer, der lediglich einen Skihelm trug, und der Lenker werden wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.