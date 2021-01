Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Spittal/Drau ist ein 19-jähriger Autofahrer Mittwochnacht tödlich verunglückt. Der junge Mann war laut Polizei gegen 23.00 Uhr in Seebach (Gemeinde Seeboden) auf eine Verkehrsinsel geraten, worauf sich der Pkw überschlug und schließlich in eine Stützmauer krachte. Er starb trotz notärztlicher Bemühungen noch an der Unfallstelle.