19-Jähriger nach Raubserie in Wien in Haft

Beschuldigter soll sich online als potenzieller Käufer von Wertgegenständen ausgegeben und seine Opfer so zu Treffpunkten gelockt haben

Ein 19-Jähriger ist nach mehreren schweren Raubüberfällen bzw. Raubversuchen in Wien in Haft. Der Mann soll sich im Internet als potenzieller Käufer von Wertgegenständen ausgegeben haben. Mit den privaten Anbietern vereinbarte er Treffen meist in stillen Gassen, wo er einen Zettel mit seinen Forderungen und eine in der Kleidung versteckte Waffe vorzeigte. Zweimal kam er so an Beute, u.a. Schmuck, eine Spielkonsole und teure Kopfhörer.

Am 14. November soll der bisher unbescholtene Afghane mit dieser Masche versucht haben, einem 19-Jährigen ein iPhone abzunehmen. Am vereinbarten Treffpunkt beim Bahnhof Heiligenstadt forderte er - aufgeschrieben auf einem Zettel - das Handy und ließ seine in der Jacke steckende Waffe sehen. Es handelte sich um eine täuschend echt aussehende Softgun, wie sich später herausstellte. "Der 19-Jährige ließ sich aber nicht einschüchtern" und den Gleichaltrigen stehen, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer. Nur eine Minute später soll der Beschuldigte am Bahnsteig von einer Frau all ihre Wertsachen gefordert haben. Weil die 30-Jährige aber nichts dabei hatte, musste er sich mit Zigaretten begnügen. Beide Opfer erstatteten Anzeigen.

Am 16. November nahm er einer 22-Jährigen, die sich von einem Freund zu dem vermeintlichen Verkaufstreffen begleiten lassen hatte, Schmuck, ein Messer und eine Spielkonsole ab, sagte Jammer. Zwei Tage später erbeutete er von einem 16-Jährigen Airpods, nachdem zuvor online vereinbart worden war, er werde ihm die Kopfhörer um 180 Euro abkaufen.

Die Raub-Gruppe des Landeskriminalamts forschte schnell einen Verdächtigen aus. Bei einer Hausdurchsuchung nach der Festnahme wurden ein Teil der erbeuteten Gegenstände und die Tatwaffe sichergestellt. Der in U-Haft sitzende 19-Jährige habe ein Geständnis abgelegt, so der Sprecher.