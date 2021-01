19 verkohlte Leichen in mexikanischer Kleinstadt entdeckt

Tötungsdelikt in von Drogenkriminalität geprägter Grenzregion

Mexikanische Polizisten haben im Norden des Landes mindestens 19 verkohlte Leichen entdeckt. Sie seien in zwei ausgebrannten Fahrzeugen auf einer Landstraße nahe der Stadt Miguel Aleman unweit der Grenze zu den USA gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Tamaulipas am Samstag mit. Demnach wurden die Menschen offenbar erschossen, bevor sie angezündet wurden.

Möglich sei, dass die Menschen an einem anderen Ort ermordet worden seien, erklärte die Staatsanwaltschaft. Am Fundort seien keine Patronenhülsen gefunden worden.

Die 20.000-Einwohner-Stadt Miguel Aleman grenzt an den US-Bundesstaat Texas. Die Region ist geprägt vom Konflikt zwischen zwei Drogenkartellen. Gewaltsame Vorfälle in dem Grenzgebiet stehen oftmals in Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität.

Seit die Regierung im Dezember 2006 eine umstrittene militärische Anti-Drogen-Operation gestartet hat, wurden in Mexiko mehr als 300.000 gewaltsame Todesfälle verzeichnet. In Miguel Aleman waren vor zwei Jahren 24 teilweise verkohlte Leichen entdeckt worden, nachdem es zuvor Zusammenstöße zwischen Angehörigen verfeindeter Banden gegeben hatte.