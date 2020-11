1920/2020 - Gesetz soll erstmals zweisprachig veröffentlicht werden

Kommende Woche wird erstmals ein Gesetz im Nationalrat abgestimmt werden, das zweisprachig auf Deutsch und Slowenisch veröffentlicht wird. Aus Anlass des 100. Jahrestags der Volksabstimmung in Kärnten wird mit dem "Abstimmungsspendegesetz 2020" ein Fördertopf des Bundes mit vier Mio. Euro dotiert, welcher der Förderung der slowenischsprachigen Bevölkerung dient, gaben die Grünen gegenüber der APA bekannt.

Mit den Mitteln sollen Projekten unterstützt werden, die dem "harmonischen Zusammenleben sowie der kulturellen Vielfalt und der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung der Gemeinden" dienen. "Das wird das erste Gesetz in der Geschichte der Zweiten Republik, das auch in einer Volksgruppensprache veröffentlicht wird und das hat zweifelsohne Symbolkraft", sagte die Grüne Nationalratsabgeordnete und Volksgruppensprecherin Olga Voglauer in einer Stellungnahme zur APA.

Das Bundesgesetz wird in slowenischer Sprache auf der offiziellen Webseite des Bundeskanzleramtes und auch als Link im Rechtsinformationssystem (RIS) aufscheinen. "Wir wollen damit ein weiteres Zeichen der Wertschätzung gegenüber der slowenischen Volksgruppe sowie ihrer Sprache setzen. Darüber hinaus erkennen wir damit an, dass die Mehrsprachigkeit ein Gewinn für Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, aber auch für die internationalen Beziehungen Österreichs darstellt", so Voglauer. "Hier wurde ein neuer Weg eingeschlagen und das muss auch in Zukunft so gehandhabt werden," fordert die Grüne Abgeordnete.

Abgestuft nach der Bevölkerungszahl sollen mit dieser Initiative zwei Millionen Euro an die im damaligen Abstimmungsgebiet gelegenen Gemeinden fließen. Weitere zwei Millionen Euro werden vom Bundeskanzleramt, das für Volksgruppenangelegenheiten zuständig ist, als Projektgelder an Förderwerber vergeben. Das Gesetz passiert diese Woche den Budgetausschuss und soll kommende Woche im Rahmen des Budgetbeschlusses abgestimmt werden.