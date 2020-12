In Kärnten sind 20 Erpresserbriefe aufgetaucht. Sie wurden allem Anschein nach wahllos an Empfänger in mehreren Bezirken verschickt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Adressaten werden aufgefordert, einen Geldbetrag an bestimmten Orten zu hinterlegen, sonst würde "etwas Schlimmes" passieren. Bezahlt hat bisher noch kein Opfer. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Empfänger sollen sich bei der Polizei melden.