Eine 20-jährige Kärntnerin hat am Sonntagnachmittag einen Raubüberfall vorgetäuscht. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte die junge Frau angegeben, dass sie in Wolfsberg zu Fuß unterwegs gewesen war, als ihr ein Unbekannter die Handtasche entrissen habe und geflüchtet sei. Die Ermittlungen ergaben, dass die 20-Jährige den Vorfall erfunden hatte. Sie ist geständig, als Motiv gab sie finanzielle Probleme an.