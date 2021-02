20-jähriger beschmierte zweisprachige Ortstafeln in Kärnten

In Bleiburg, St. Kanzian und Eberndorf - Nun von Polizei ausgeforscht

Im Jänner sind in den Kärntner Gemeinden Bleiburg, St. Kanzian am Klopeiner See und Eberndorf mehrfach zweisprachige Ortstafeln beschmiert worden. Nun hat die Polizei den Täter ausgeforscht, wie sie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab. Ein 20 Jahre alter Klagenfurter gestand, gemeinsam mit einem 21-jährigen Freund die Tafeln mit schwarzer Farbe verunstaltet zu haben. Als Motiv gab er "persönliche Gründe" an.

Auf die Spur war die Polizei dem Mann gekommen, weil einem Klagenfurter Polizisten am 23. Jänner, jenem Tag, an dem die Schmieraktion in Eberndorf stattfand, in der Gemeinde ein Auto mit unüblichem Kennzeichen auffiel. Der Beamte war außer Dienst am Heimweg gewesen, als er die Beobachtung machte und verständigte die Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion. Die Beamten kamen bald auf den 20-Jährigen, der sich bei sich bei seiner Einvernahme immer wieder in Widersprüche verwickelte und die Sachbeschädigungen schließlich zugab. Er und sein Komplize müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.