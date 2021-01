20-Jähriger schlug Pensionist in Ried zusammen - ausgeforscht

Nach Monaten

Ein 20-Jähriger, der im April 2020 in Ried im Innkreis einen Pensionist zusammengeschlagen hatte, ist nun ausgeforscht und festgenommen worden. Die Polizei kam auf die Spur des Tatverdächtigen, weil ein Zeuge gegen ihn aussagte. Der Mann wurde in der Wohnung seiner Eltern in Wels festgenommen und in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Es wurde die Untersuchungshaft verhängt, berichtete die Polizei.

Der Mann verübte die Attacke auf den 73-jährigen Pensionisten am 20. April 2020 am Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in Ried im Innkreis. Er stieß den Fremden mit beiden Händen gegen den Oberkörper zu Boden und trat anschließend mit seinen Füßen gegen den am Boden liegenden Pensionisten.

Der Grund für den Angriff war eine vorangegangene, verbale Auseinandersetzung im Kassenbereich des Discounters gewesen. Es sei um den nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand betreffend COVID-19-Maßnahmen durch den Täter und seine weibliche Begleitung gegangen. Der Pensionist wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Am 30. Dezember 2020 kam die Polizei Eberschwang aufgrund einer Zeugenaussagen auf die Spur des 20-jährigen bosnischen Verdächtigen. Zudem konnten weitere Straftaten aufgedeckt werden. Aufgrund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Festnahmeanordnung gegen den 20-Jährigen an.