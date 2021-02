200 Mio. Euro für Renaturierung von Bächen und Flüssen freigegeben

VIG-Hochwasserschäden bis zu 200 Mio. Euro Die Hochwasserschäden für die börsenotierte Vienna Insurance Group (VIG) erwartet Generaldirektor Peter Hagen für den Gesamtkonzern in Zentraleuropa mit bis zu 200 Mio. Euro brutto (vor Rückversicherung). "In Österreich dürften es zwischen 50 und 60 Millionen Euro brutto sein", so der VIG-Chef im "WirtschaftsBlatt".