2020 brachte Rekord-Menge an Recyling-Glas

1.000 zusätzliche Sammel-Lkw-Ladungen - Noch einmal ein Anstieg am Jahresende

2020 ist der Verbrauch und Recycling von Glasverpackungen überdurchschnittlich hoch gewesen. Austria Glas Recycling rechnete in einer Aussendung mit einer Rekordsteigerung von rund 1.000 Sammel-LKW-Ladungen im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür dürfte sein, dass die Österreicher wegen der Sperren der Gastronomie vermehrt zu Hause Getränke konsumiert haben.

Zum Jahresende schnellt die Menge erfahrungsgemäß noch einmal in die Höhe. "Von Sektflasche bis Olivenglas, von Saftflasche bis Marmeladeglas - rund 30 Prozent mehr Altglas als im Jahresmittel füllen am Jahresende die Glascontainer. Zusätzliche Entleerungsfahrten rund um die Feiertage sind auch heuer eingeplant, um Hygiene und Sauberkeit in Stadt und Land sicherzustellen", sagte Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling.

Es darf aber nicht alles im Altglas entsorgt werden: Kaputte Glaskugeln, Glasschmuck, Sektgläser und andere Glasprodukte gehören nicht zum Altglas, sondern zum Restmüll. Da sie von anderer chemischer Zusammensetzung sind, können sie nicht gemeinsam mit Verpackungsglas recycelt werden. "Falsche Glasarten stören den Recyclingprozess", so Hauke.